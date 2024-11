Agronegócio brasileiro alcança R$ 814,5 bilhões em 2023; Mato Grosso lidera produção

A produção agrícola do Brasil bateu os R$ 814,5 bilhões em 2023. Os cem municípios mais produtivos, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária , contribuíram com quase 32% desse montante, totalizando R$ 260 bilhões. O estado de Mato Grosso lidera, com 36 cidades entre as mais ricas. Entre elas, destaca-se Sorriso, com uma produção avaliada em R$ 8 bilhões.