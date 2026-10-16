ONU alerta para aumento da pobreza devido à guerra no Irã

A ONU (Organização das Nações Unidas) alertou que o aumento dos preços da energia e de alimentos, consequência da guerra no Oriente Médio, acompanhado dos efeitos de El Niño, deve levar cerca de 130 milhões de pessoas à pobreza até o fim de 2026.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!