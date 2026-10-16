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ONU alerta para aumento da pobreza devido à guerra no Irã

Impacto da alta no petróleo, El Niño e aumento de juros agravam situação

Hora News|Do R7

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A ONU (Organização das Nações Unidas) alertou que o aumento dos preços da energia e de alimentos, consequência da guerra no Oriente Médio, acompanhado dos efeitos de El Niño, deve levar cerca de 130 milhões de pessoas à pobreza até o fim de 2026.

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