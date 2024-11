Suspeito de liderar um dos assaltos mais violentos da história é morto no Pará

Francivaldo Moreira Pontes, conhecido como "Sangue Bom", suspeito de liderar um dos assaltos mais violentos da história do Brasil, foi morto nesta terça-feira (26) em uma troca de tiros com policiais no interior do Pará . O suspeito era apontado como líder de uma tentativa de assalto a uma transportadora na cidade de Confresa, no interior de Mato Grosso , em 2023. O episódio ficou marcado pelo terror causado pelos criminosos, que utilizavam armas capazes de derrubar aeronaves. Até o momento, 18 integrantes da quadrilha já haviam sido mortos durante uma operação policial para desarticular o grupo.