Brasileiro supera dificuldades em busca do "sonho americano" e ajuda a empreender nos EUA

No programa Inovação & Negócios desta quarta-feira (16), o empreendedor Marcelo Rocha comenta sua trajetória desafiadora nos Estados Unidos . Após deixar o Brasil com a família em busca do "sonho americano", ele encontrou dificuldades além de seu alcance, como o despejo, a fome e a venda da bicicleta do próprio filho para garantir o básico da sobrevivência.





Apesar das adversidades, Rocha deu a volta por cima e, atualmente, é destaque no setor de construção civil no Texas, onde tudo começou com um pequeno contrato em Houston. O empreendedor também é idealizador do projeto "Jornada USA", no qual auxilia brasileiros a descobrir o mercado americano e buscar uma vida melhor nos Estados Unidos.