CEO brasileiro revela como foi experiência na maior aceleradora de startups do mundo
Rodrigo Tognini compartilhou aprendizados sobre sua ida à Y Combinator, no Vale do Silício
Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quinta-feira (23), Rodrigo Tognini, CEO do Conta Simples, fintech brasileira focada em gestão financeira para empresas, compartilhou aprendizados de sua ida ao Vale do Silício para aprender sobre a Y Combinator, a principal aceleradora de startups do mundo.
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