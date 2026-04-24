CEO brasileiro revela como foi experiência na maior aceleradora de startups do mundo

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quinta-feira (23), Rodrigo Tognini, CEO do Conta Simples, fintech brasileira focada em gestão financeira para empresas, compartilhou aprendizados de sua ida ao Vale do Silício para aprender sobre a Y Combinator, a principal aceleradora de startups do mundo.





“Foi muito legal porque a gente falou: agora a gente vai aprender do epicentro da inovação do mundo, de tecnologia de startup, que é o Vale do Silício. E foi muito legal porque eles têm um conhecimento embarcado ali, que eles já viram muitas startups que deram errado, que deram certo”, diz.





Tognini também destacou as lições aprendidas sobre captação de recursos financeiros e a importância de manter boas relações entre sócios e executivos, garantindo alinhamento mesmo diante de problemas enfrentados pelo empreendimento.





Na primeira conversa, Tognini também compartilhou sua experiência no mundo das startups e comentou como o esporte o ajudou a enfrentar os desafios de sua carreira até se tornar bem-sucedido.



