‘É possível construir coisas grandes, independentemente da idade’, diz CEO do Conta Simples

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (21), Rodrigo Tognini, CEO do Conta Simples, fintech brasileira focada em gestão financeira para empresas, compartilhou sua experiência no mundo das startups e comentou como o esporte o ajudou a enfrentar os desafios de sua carreira até se tornar bem-sucedido.





“Gosto de falar que, antes de empreender, eu tive uma trajetória muito importante no esporte. [...] Porque o esporte me ensinou, me deu muitas lições e casca, para depois, em uma jornada empreendedora, comandar uma empresa e tudo mais”, diz.





Tognini também abordou como a inovação é essencial para manter a competitividade em um ambiente como o das fintechs. Ele enfatizou que estar atento às mudanças tecnológicas pode abrir novas oportunidades de crescimento.





“É possível construir coisas grandes, independentemente da idade. Dá para criar algo relevante, ainda mais no mundo de tecnologia, que tem uma escalabilidade muito acelerada”, comenta.



