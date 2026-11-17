O empreendedor Alfredo Soares, cofundador do G4 Business, afirmou que construiu a trajetória da Xtech com estratégias de marketing baseadas na produção de conteúdo, na aproximação com clientes e na formação de parcerias. Em entrevista ao Inovação e Negócios desta terça-feira (17), ele contou que, diante da falta de recursos para competir com plataformas que ofereciam lojas virtuais gratuitas, decidiu apostar na própria disposição para conquistar espaço no mercado.





“E eu sempre fui o cara de ganhar pela persistência. Eu sempre fui o cara da disposição. E aí, eu falei: ‘Ninguém vai ter disposição de rodar o Brasil para fazer palestra, fazer evento, ensinando como montar loja virtual’. E, naquele momento, a internet era o sonho da loja fácil. De vender 24 horas. E aí, eu fui o inimigo do sonho”, afirmou.



