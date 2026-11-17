Empreendedor explica como transformou desafios em oportunidades para crescer no mercado digital
Por conta da falta de recursos para competir com plataformas que ofereciam lojas virtuais gratuitas, ele decidiu apostar na própria disposição
O empreendedor Alfredo Soares, cofundador do G4 Business, afirmou que construiu a trajetória da Xtech com estratégias de marketing baseadas na produção de conteúdo, na aproximação com clientes e na formação de parcerias. Em entrevista ao Inovação e Negócios desta terça-feira (17), ele contou que, diante da falta de recursos para competir com plataformas que ofereciam lojas virtuais gratuitas, decidiu apostar na própria disposição para conquistar espaço no mercado.
O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.
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