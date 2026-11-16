Contratar vendedores sem processo apenas 'escala o problema' nas vendas, diz especialista
Eduardo Cauduro deu dicas de como fazer boas vendas e explicou que é essencial ter um processo para medir resultados
As vendas fazem parte do cotidiano das empresas, porém muitos empreendedores ainda têm dificuldades para vender seus produtos. O Inovação e Negócios desta segunda-feira (16) recebeu Eduardo Cauduro, fundador da Sales Leaders Group, que explicou como funciona o processo de vendas dentro do negócio.
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