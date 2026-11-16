Contratar vendedores sem processo apenas 'escala o problema' nas vendas, diz especialista Eduardo Cauduro deu dicas de como fazer boas vendas e explicou que é essencial ter um processo para medir resultados

As vendas fazem parte do cotidiano das empresas, porém muitos empreendedores ainda têm dificuldades para vender seus produtos. O Inovação e Negócios desta segunda-feira (16) recebeu Eduardo Cauduro, fundador da Sales Leaders Group, que explicou como funciona o processo de vendas dentro do negócio.





"Ter um processo comercial é o que faz com que a empresa não dependa do talento, da sorte para vender, e sim de um sistema, de uma metodologia que vai melhorar ao longo do tempo e que não depende somente de quem está ali, de um sistema, de um processo passo a passo."





Para Cauduro, contratar mais vendedores sem ter um processo claro acaba "escalando o problema", o que pode deixar a empresa mais ineficiente.





"O processo de venda tem etapas, só que se eu tenho padrões a serem seguidos em cada uma dessas etapas, eu tenho que entender quanta demanda eu tenho que gerar, quantas abordagens [...]. Então só contratar mais pessoas não resolve, o ideal é que traga pessoas, mas que você saiba qual resultado esperar de cada uma delas a partir de um processo a ser seguido."





aqui