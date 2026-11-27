'Nós não somos influenciadores, somos influentes', afirma empreendedor
Bruno Nardon, cofundador do G4 Business, dá dicas de como organizar a equipe e delegar funções
O crescimento de empresas demanda aumento de equipes e, consequentemente, o desafio de delegar as funções. No Inovação e Negócios desta sexta-feira (27), o cofundador do G4 Business Bruno Nardon deu dicas de como administrar equipes em negócios que estão em crescimento.
"Quando você está com uma empresa de zero a dez funcionários, é a mesma coisa que acontece, independentemente do mercado em que você estiver: de dez a 50 é a mesma coisa [...]. De 500 para cima, é a mesma coisa. Porque o desafio que você tem como dono, para cada uma dessas fases, tem a ver com o seu papel no operacional tático estratégico, papel do seu time e como líder, porque no início você vai ser centralizador para fazer o negócio acontecer. Só que depois, se você não delega, passa a ter travas."
No programa, Nardon também deu dicas de como crescer no mercado. Ele aconselha os empreendedores a se diferenciar dos demais no seu segmento. Ele dá o exemplo do G4, em que pontua que o diferencial é repetir o mesmo método. "A gente é empreendedor, nós não somos influenciadores e sim influentes [...]. Mas a gente sempre fez o quê: qual a dor do meu cliente, a dúvida dele, o que ele quer resolver e como eu o ajudo a resolver." Veja o programa na íntegra!
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