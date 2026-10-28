Empreendedor explica desafios para expandir negócios e adaptar empresas à inteligência artificial
Jefferson Araújo explicou que a estratégia inicial de crescer com o próprio faturamento dá lugar a novas alternativas
O crescimento de uma empresa pode exigir que o empreendedor mude a forma de financiar o negócio, especialmente quando a expansão passa a depender de aquisições e investimentos maiores, segundo Jefferson Araújo, fundador da Banux, que planeja captar recursos em 2027 para ampliar suas operações.
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