Empreendedor explica desafios para expandir negócios e adaptar empresas à inteligência artificial

O crescimento de uma empresa pode exigir que o empreendedor mude a forma de financiar o negócio, especialmente quando a expansão passa a depender de aquisições e investimentos maiores, segundo Jefferson Araújo , fundador da Banux, que planeja captar recursos em 2027 para ampliar suas operações.





Em entrevista ao Inovação e Negócios desta quarta-feira (28), ele explicou que a estratégia inicial de crescer com o próprio faturamento dá lugar a novas alternativas. Para ele, além de recursos financeiros, o crescimento depende de decisões sobre a estrutura do negócio e de agilidade na gestão. “Mas o desafio da cultura é exatamente a integração do time”, disse.



