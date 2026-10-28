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Empreendedor explica desafios para expandir negócios e adaptar empresas à inteligência artificial

Jefferson Araújo explicou que a estratégia inicial de crescer com o próprio faturamento dá lugar a novas alternativas

Inovação & Negócios|Do R7

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O crescimento de uma empresa pode exigir que o empreendedor mude a forma de financiar o negócio, especialmente quando a expansão passa a depender de aquisições e investimentos maiores, segundo Jefferson Araújo, fundador da Banux, que planeja captar recursos em 2027 para ampliar suas operações. 


Em entrevista ao Inovação e Negócios desta quarta-feira (28), ele explicou que a estratégia inicial de crescer com o próprio faturamento dá lugar a novas alternativas. Para ele, além de recursos financeiros, o crescimento depende de decisões sobre a estrutura do negócio e de agilidade na gestão. “Mas o desafio da cultura é exatamente a integração do time”, disse. 

Outro desafio para os empreendedores é acompanhar mudanças tecnológicas sem comprometer as operações já estabelecidas. Na avaliação dele, a adaptação será necessária para profissionais e empresas que desejam continuar competitivos. “Os programadores old school, no final do dia eles têm que se adaptar à nova realidade. [...] E quem não se adaptar, fica fora. No final do dia, é isso”, afirmou.

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

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