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Fundador de uma das primeiras empresas de big data do Brasil revela segredos do sucesso

Cristhiano Faé compartilha desafios e conquistas desde a fundação da sua primeira empresa, quando estava na universidade

Inovação & Negócios|Do R7

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Começando desde cedo no mercado, com a fundação de uma das primeiras empresas de big data do Brasil, Cristhiano Faé atravessou grandes transformações e hoje lidera um instituto para ajudar empreendedores a crescer. Nesta quarta-feira (30), no programa Inovação e Negócios, ele compartilhou como foi criar sua empresa do zero, quando ainda estava na faculdade, movido pela sua inquietude.  


“Em setembro de 2003, acho que estava com 21 anos quando eu comecei a Accera. Aí a gente começou na verdade, diferente do que se tornou a companhia depois dos últimos anos. Começamos distribuindo uma plataforma inglesa de planejamento de produção. E aí muito por conta dessa network que eu tinha de sempre estar criando coisas ali na universidade, eu tinha contato com uma empresa inglesa, que na época era referência para o Brasil, empresa líder mundial, uma plataforma de planejamento de fábrica mesmo.”  

O primeiro software criado por Faé foi uma plataforma de controle de demanda, que ajuda empresas, dando o nome de “Nostradamus”, buscando financiamentos públicos através do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.


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