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‘Precisa botar gente mais preparada’, diz economista sobre entrada de novas fintechs no mercado

Tabaré Acosta, CEO da UY3, analisa as mudanças promovidas pelo Banco Central para operações desse tipo de instituição financeira

Inovação & Negócios|Do R7

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Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (5),  Tabaré Acosta, economista e CEO da UY3, avaliou as mudanças promovidas pelo BC (Banco Central)  para operações de fintechs e destacou os impactos para o mercado financeiro. 


Segundo Acosta, o aumento das exigências regulatórias é uma resposta necessária diante dos problemas registrados nos últimos anos no setor. “O que não dá é para gente entrar nesse mercado que nunca tenha trabalhado no mercado financeiro. Isso é muito delicado. Eu acho que precisa botar a gente mais preparada. Então, tem que ter um filtro maior na entrada, principalmente”, afirma. 

O empresário também ressaltou que, apesar da maior rigidez, o BC mantém o objetivo de ampliar a concorrência e descentralizar a oferta de crédito. Na avaliação dele, novas fintechs continuarão surgindo, mas apoiadas por empresas especializadas em infraestrutura financeira, capazes de fornecer tecnologia, governança e suporte operacional. 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

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