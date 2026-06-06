‘Precisa botar gente mais preparada’, diz economista sobre entrada de novas fintechs no mercado
Tabaré Acosta, CEO da UY3, analisa as mudanças promovidas pelo Banco Central para operações desse tipo de instituição financeira
Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (5), Tabaré Acosta, economista e CEO da UY3, avaliou as mudanças promovidas pelo BC (Banco Central) para operações de fintechs e destacou os impactos para o mercado financeiro.
O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.
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