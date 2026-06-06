‘Precisa botar gente mais preparada’, diz economista sobre entrada de novas fintechs no mercado

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (5), Tabaré Acosta , economista e CEO da UY3, avaliou as mudanças promovidas pelo BC (Banco Central) para operações de fintechs e destacou os impactos para o mercado financeiro.





Segundo Acosta, o aumento das exigências regulatórias é uma resposta necessária diante dos problemas registrados nos últimos anos no setor. “O que não dá é para gente entrar nesse mercado que nunca tenha trabalhado no mercado financeiro. Isso é muito delicado. Eu acho que precisa botar a gente mais preparada. Então, tem que ter um filtro maior na entrada, principalmente”, afirma.



