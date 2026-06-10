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'Risco gigantesco', diz CEO sobre uso da IA sem questionamentos

Utilização da inteligência artificial em ambientes corporativos tem levantado preocupações sobre a influência na tomada de decisões

Inovação & Negócios|Do R7

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A crescente utilização da inteligência artificial em ambientes corporativos tem levantado preocupações sobre a influência na tomada de decisões estratégicas. Em entrevista ao programa Inovação & Negócios desta quarta-feira (10), Aldo Segnini, CEO da Tailor Strategy, consultoria focada em transformação digital, alertou para os riscos da dependência cognitiva. 


Segundo Segnini, a evolução da tecnologia tem tornado as interações com a IA cada vez mais naturais, o que leva pessoas a aceitarem as respostas geradas sem questionamentos. “Ela te mostra com tanta facilidade que parece ser realmente algo inteligente, e as pessoas vão ficando mais preguiçosas, vão confiando em tudo que ela está gerando e vão deixando de criticar. Isso é um risco gigantesco”, afirma. 

O fundador também ressaltou que os modelos de IA são probabilísticos e, por isso, possuem limitações. Embora sejam capazes de identificar padrões e oferecer respostas com base em grandes volumes de dados, eles não conseguem reproduzir com criatividade, inovação e percepção de mudanças de contexto. 

“Gestão, estratégia, disrupção, inovação e criatividade, tudo isso está ligado mais à extrapolação do que à interpolação. Então realmente a linha de pensamento acaba convergindo. Se todo mundo usa a mesma IA, ela sempre vai sugerir coisas muito semelhantes para todo mundo”, explica.

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

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