‘Tenho que dar a direção’, diz CEO de fintech brasileira focada em gestão financeira

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (28), Rodrigo Tognini, CEO do Conta Simples, fintech brasileira focada em gestão financeira para empresas, compartilhou como investiu em coaching e trouxe profissionais experientes para posições-chave na empresa.





“Eu entendi que a gente tinha que trazer pessoas de mercado para algumas cadeiras. [...] Eu precisava de alguma maneira estar preparado para lidar com as pessoas. E, no primeiro momento foi um desafio, porque eu dei muita autonomia, eu pensava assim, tenho que dar a direção, eu tenho que dar o norte e essas pessoas vão tomar as decisões e a gente vai conseguir escalar”, diz.





Tognini também abordou o cenário regulatório atual imposto pelo Banco Central brasileiro às Fintechs. Segundo ele, embora as novas exigências aumentem os requisitos financeiros mínimos, as startups financeiras menores podem enfrentar dificuldades.







