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‘Tenho que dar a direção’, diz CEO de fintech brasileira focada em gestão financeira

Rodrigo Tognini, CEO do Conta Simples, conta como investiu em coaching

Inovação & Negócios|Do R7

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Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (28), Rodrigo Tognini, CEO do Conta Simples, fintech brasileira focada em gestão financeira para empresas, compartilhou como investiu em coaching e trouxe profissionais experientes para posições-chave na empresa. 


“Eu entendi que a gente tinha que trazer pessoas de mercado para algumas cadeiras. [...] Eu precisava de alguma maneira estar preparado para lidar com as pessoas. E, no primeiro momento foi um desafio, porque eu dei muita autonomia, eu pensava assim, tenho que dar a direção, eu tenho que dar o norte e essas pessoas vão tomar as decisões e a gente vai conseguir escalar”, diz. 

Tognini também abordou o cenário regulatório atual imposto pelo Banco Central brasileiro às Fintechs. Segundo ele, embora as novas exigências aumentem os requisitos financeiros mínimos, as startups financeiras menores podem enfrentar dificuldades. 

Na última participação, o CEO brasileiro revelou como foi a experiência na maior aceleradora de startups do mundo, com sua ida ao Vale do Silício para aprender sobre a Y Combinator. 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

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