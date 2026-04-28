‘Tenho que dar a direção’, diz CEO de fintech brasileira focada em gestão financeira
Rodrigo Tognini, CEO do Conta Simples, conta como investiu em coaching
Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (28), Rodrigo Tognini, CEO do Conta Simples, fintech brasileira focada em gestão financeira para empresas, compartilhou como investiu em coaching e trouxe profissionais experientes para posições-chave na empresa.
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