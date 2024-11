'COP das Finanças': países discutem auxílio às nações mais afetadas pelas mudanças climáticas

Ao vivo da 29ª Conferência das Partes (COP 29), de Baku, no Azerbaijão, a advogada especialista em direito ambiental Rosa Ramos falou sobre a importância do evento para o combate ao aquecimento global. Segundo Rosa, a edição deste ano está sendo apelidada de "COP das Finanças" , pois seu foco principal é promover o aumento e a manutenção dos fundos internacionais para combater as mudanças climáticas e ajudar os países mais afetados.



Esses fundos fazem parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima — acordo assinado pelos países do bloco — e compreendem: o Fundo Global para o Meio Ambiente, o Fundo Verde do Clima, o Fundo Multilateral de Financiamento Climático, o Fundo para os Países Menos Desenvolvidos e o Fundo para Perda e Danos Climáticos.