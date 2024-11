Análise: Trump quer atrair empresas da China e de países da Europa para os EUA

" Elon Musk é um grande parceiro comercial da China. Ele tem acesso à elite política do governo e Donald Trump vai na direção do empresário, quer fazer negócio com os chineses", afirma o especialista em história militar, estratégia e geopolítica Ricardo Cabral, em entrevista ao Hora News nesta quarta-feira (6). O professor avalia que, enquanto Kamala Harris estava apostando em uma postura mais conservadora na relação com a China, o republicano se mostrou aberto. "Essa é uma questão econômica para Trump. Não acho que ele vai abrir mão de um pouco de protecionismo , como tarifas alfandegárias. Mas ele quer atrair empresas de outros países, como Índia, China e os europeus para os Estados Unidos. A vitória da Pensilvânia se deu pela promessa dessa reindustrialização do Meio-Oeste americano", completa.