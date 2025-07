Assaltantes em Manaus usam celulares para simular armas Polícia recupera moto roubada e busca suspeitos e celular Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 19h33 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h33 ) twitter

Criminosos usam celulares para simular armas de fogo e assaltar mototaxista e passageira; veja vídeo

Em Manaus, criminosos realizaram um assalto utilizando celulares como se fossem armas de fogo. O incidente foi registrado por câmeras de segurança, mostrando três homens descendo de um carro cinza e abordando um mototaxista e sua passageira.

Durante o assalto, a passageira tentou se proteger correndo em direção a um portão. Os criminosos conseguiram fugir com pertences das vítimas, mas a polícia conseguiu recuperar a moto roubada. No entanto, o celular do motorista ainda não foi encontrado. As autoridades estão investigando para localizar e prender os suspeitos. Informações sobre os criminosos podem ser reportadas anonimamente pelo número 181 da Secretaria de Segurança Pública.

Assista ao vídeo - Criminosos usam celulares para simular armas de fogo e assaltar mototaxista e passageira; veja vídeo

