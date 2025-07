Homem que derrubou idosa de 82 anos durante assalto é preso em Taubaté (SP)

Em Taubaté (SP), uma idosa de 82 anos foi derrubada durante um assalto. O suspeito foi localizado e preso no dia seguinte na sua residência, conforme informou a polícia.



A vítima caminhava quando o homem tentou arrancar sua bolsa. Ela não reagiu e acabou sendo empurrada, caindo ao chão. Segundo a família, a idosa não conseguiu entregar a bolsa rapidamente pois ficou presa na alça. O impacto do empurrão a fez cair e sofrer lesões no quadril e na cabeça.



A ocorrência foi registrada como roubo qualificado na delegacia de Taubaté. A bolsa não foi recuperada e o suspeito tinha antecedentes criminais.