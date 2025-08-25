Esposa confessa homicídio do marido após alegações de agressão
Crime ocorreu em Araçatuba (SP) e foi inicialmente considerado suicídio
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Dirceu Scheel, um trabalhador rural de 56 anos, foi encontrado morto em frente à sua casa em Araçatuba, São Paulo, com uma arma ao lado. Inicialmente tratado como suicídio, o caso se revelou um homicídio quando a esposa da vítima, Vanessa Lemos Soares Scheel, confessou o crime à família antes de fugir.
Vizinhos relataram ter visto Vanessa saindo apressadamente da cena do crime. Após a confissão por telefone, a polícia localizou Vanessa a cerca de 5 km do local. Segundo informações policiais, ela alegou ter sofrido agressões por parte do marido e aproveitou a oportunidade para usar a arma deixada por ele.
Apesar das alegações de violência doméstica, não havia registros anteriores de denúncias contra Dirceu. Vanessa foi detida e passou por audiência de custódia enquanto as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do caso.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu com Dirceu Scheel em Araçatuba?
Dirceu Scheel, um trabalhador rural de 56 anos, foi encontrado morto em frente à sua casa, inicialmente tratado como suicídio, mas o caso foi reclassificado como homicídio após a confissão de sua esposa.
Como a esposa de Dirceu, Vanessa, se envolveu no caso?
Vanessa Lemos Soares Scheel confessou o crime à família antes de fugir, alegando ter sofrido agressões por parte do marido e que usou a arma que estava ao lado dele.
O que os vizinhos relataram sobre a noite do crime?
Os vizinhos relataram ter visto Vanessa saindo apressadamente da cena do crime, o que levantou suspeitas sobre sua participação na morte de Dirceu.
Qual é a situação atual de Vanessa após o crime?
Vanessa foi detida e passou por audiência de custódia enquanto as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.
Assista ao vídeo - Mulher mata marido, confessa à família e diz que estava cansada de ser agredida
Veja também
Autoridades, a princípio, pensaram se tratar de um suicídio por causa do cenário, mas a investigação mostrou o contrário; caso aconteceu em Araçatuba (SP)
Link Record News playlist
1/18
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!