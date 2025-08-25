Esposa confessa homicídio do marido após alegações de agressão Crime ocorreu em Araçatuba (SP) e foi inicialmente considerado suicídio Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h57 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dirceu Scheel, um trabalhador rural, foi encontrado morto em Araçatuba, SP.

O caso foi inicialmente considerado suicídio, mas a esposa confessou o homicídio e fugiu.

Vanessa alegou ter sofrido agressões do marido e usou a arma deixada ao lado do corpo.

A polícia não encontrou registros anteriores de denúncias contra Dirceu, e Vanessa foi detida para investigações.

Mulher mata marido, confessa à família e diz que estava cansada de ser agredida

Dirceu Scheel, um trabalhador rural de 56 anos, foi encontrado morto em frente à sua casa em Araçatuba, São Paulo, com uma arma ao lado. Inicialmente tratado como suicídio, o caso se revelou um homicídio quando a esposa da vítima, Vanessa Lemos Soares Scheel, confessou o crime à família antes de fugir.

Vizinhos relataram ter visto Vanessa saindo apressadamente da cena do crime. Após a confissão por telefone, a polícia localizou Vanessa a cerca de 5 km do local. Segundo informações policiais, ela alegou ter sofrido agressões por parte do marido e aproveitou a oportunidade para usar a arma deixada por ele.

Apesar das alegações de violência doméstica, não havia registros anteriores de denúncias contra Dirceu. Vanessa foi detida e passou por audiência de custódia enquanto as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do caso.

