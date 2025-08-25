Logo R7.com
Esposa confessa homicídio do marido após alegações de agressão

Crime ocorreu em Araçatuba (SP) e foi inicialmente considerado suicídio

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Dirceu Scheel, um trabalhador rural, foi encontrado morto em Araçatuba, SP.
  • O caso foi inicialmente considerado suicídio, mas a esposa confessou o homicídio e fugiu.
  • Vanessa alegou ter sofrido agressões do marido e usou a arma deixada ao lado do corpo.
  • A polícia não encontrou registros anteriores de denúncias contra Dirceu, e Vanessa foi detida para investigações.

 

Mulher mata marido, confessa à família e diz que estava cansada de ser agredida

Dirceu Scheel, um trabalhador rural de 56 anos, foi encontrado morto em frente à sua casa em Araçatuba, São Paulo, com uma arma ao lado. Inicialmente tratado como suicídio, o caso se revelou um homicídio quando a esposa da vítima, Vanessa Lemos Soares Scheel, confessou o crime à família antes de fugir.

Vizinhos relataram ter visto Vanessa saindo apressadamente da cena do crime. Após a confissão por telefone, a polícia localizou Vanessa a cerca de 5 km do local. Segundo informações policiais, ela alegou ter sofrido agressões por parte do marido e aproveitou a oportunidade para usar a arma deixada por ele.

Apesar das alegações de violência doméstica, não havia registros anteriores de denúncias contra Dirceu. Vanessa foi detida e passou por audiência de custódia enquanto as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do caso.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com Dirceu Scheel em Araçatuba?


Dirceu Scheel, um trabalhador rural de 56 anos, foi encontrado morto em frente à sua casa, inicialmente tratado como suicídio, mas o caso foi reclassificado como homicídio após a confissão de sua esposa.

Como a esposa de Dirceu, Vanessa, se envolveu no caso?


Vanessa Lemos Soares Scheel confessou o crime à família antes de fugir, alegando ter sofrido agressões por parte do marido e que usou a arma que estava ao lado dele.

O que os vizinhos relataram sobre a noite do crime?


Os vizinhos relataram ter visto Vanessa saindo apressadamente da cena do crime, o que levantou suspeitas sobre sua participação na morte de Dirceu.

Qual é a situação atual de Vanessa após o crime?

Vanessa foi detida e passou por audiência de custódia enquanto as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

Assista ao vídeo - Mulher mata marido, confessa à família e diz que estava cansada de ser agredida

Últimas


