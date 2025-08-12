Homem preso após perseguir funcionária de restaurante
Severino Pereira da Silva foi detido após vizinhos intervirem; ele fingia ser policial
Severino Pereira da Silva, de 50 anos, foi preso por perseguir uma funcionária de um restaurante onde era cliente frequente. O caso começou com um flerte que rapidamente evoluiu para perseguição e ameaças constantes.
A vítima relatou que Severino se apresentou como policial, exibindo um distintivo e portando uma arma, o que a fez acreditar em suas afirmações. Durante meses, ele seguiu todos os passos dela até aparecer na porta de sua casa.
Assustada, a mulher pediu ajuda aos vizinhos, que confrontaram Severino antes da chegada da polícia. Após sua detenção, foram encontrados com ele uma agenda contendo várias fotos da vítima e um celular que será periciado pelas autoridades.
