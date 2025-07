Marquise desaba em Paudalho e causa morte de moradora Rosalina José de França morreu ao ser atingida por estrutura de concreto Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 19h51 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h51 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Marquise desabou em Paudalho, Pernambuco, causando a morte de Rosalina José de França, de 43 anos.

Ela morreu instantaneamente ao ser atingida pela estrutura de concreto enquanto voltava para casa.

Seu marido estava em casa e ouviu o barulho do desabamento, associando inicialmente ao vento.

A marquise, construída há cinco anos, será analisada para determinar as causas do acidente.

Marquise desaba e mata moradora do interior de Pernambuco

Uma tragédia ocorreu em Paudalho, Pernambuco, quando uma marquise desabou e matou Rosalina José de França, de 43 anos. Ela estava voltando para casa após levar o lixo para fora quando foi atingida pela estrutura de concreto com cerca de 4 metros de altura e 5 metros de comprimento. A queda resultou na morte instantânea da moradora.

O marido dela estava em casa durante o acidente e ouviu um barulho que inicialmente associou às frequentes ventanias na região. Ao descer as escadas, percebeu a gravidade do ocorrido ao encontrar Rosalina sob os escombros já sem vida.

Construída há cinco anos por um pedreiro contratado pela família, a marquise será analisada pelo Instituto de Criminalística para determinar as causas do desabamento. Rosalina era natural do interior da Paraíba e vivia na chácara com seus padrinhos há sete anos.

