'Estamos empenhados em evitar uma tarifa totalmente injustificável', diz Alckmin

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (28), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin , comentou que a tarifa de 50% aos produtos brasileiros proposta pelos Estados Unidos é injustificável devido à balança comercial com o Brasil ser favorável aos americanos.



Ele ainda ressaltou que o governo federal não possui meio algum de interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) devido à separação dos Poderes, que "é uma pedra basilar do Estado de Direito".



O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ainda enfatizou que duas conversas foram feitas com empresas de tecnologia americanas, como Apple e Google, junto a representantes do governo americano para estabelecer um ambiente melhor para seus empreendimentos no Brasil.



Por último, Alckmin ressaltou que o Brasil será um campeão mundial no setor de servidores, conhecidos como data centers, devido à abundância energética do Brasil, que também oferece segurança jurídica e estabilidade às chamadas big techs.