Moradora causa conflito ao autorizar entrega de pizza por motoboy em condomínio
Mulher afirma ter sido agredida e ameaçada pelos vizinhos após o incidente na véspera de Natal
RESUMO DA NOTÍCIA
No bairro Tatuapé, em São Paulo, a autorização para que um motoboy entrasse em uma vila de casas para entregar uma pizza desencadeou um conflito entre vizinhos. Talita, uma das moradoras, afirma ter sido agredida e ameaçada pelos vizinhos após o incidente na véspera de Natal. Ela já registrou diversos boletins de ocorrência devido às agressões e teme pela segurança de seu filho pequeno.
Um dos vizinhos acusa Talita de depredação e tentativa de homicídio, alegando que objetos foram destruídos durante as brigas. A situação se agravou com o aumento do número de moradores na vila, resultando em danos materiais significativos, como a destruição do portão do condomínio e do painel de energia.
A Polícia Militar foi chamada várias vezes para intervir nas disputas, mas os conflitos continuam a preocupar os moradores sobre possíveis escaladas nas tensões. Inquéritos criminais foram reabertos devido à gravidade dos eventos recentes.
Veja também
Homem pula muro da residência, se enrola com uma coberta e leva aparelhos que estavam carregando
Link Record News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!