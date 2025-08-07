Logo R7.com
Moradora causa conflito ao autorizar entrega de pizza por motoboy em condomínio

Mulher afirma ter sido agredida e ameaçada pelos vizinhos após o incidente na véspera de Natal

RESUMO DA NOTÍCIA
  • No Tatuapé, uma entrega de pizza gerou um conflito entre vizinhos.
  • A moradora Talita alega ter sido agredida e ameaçada após permitir a entrada do motoboy.
  • O vizinho Fábio a acusa de depredação e tentativa de homicídio, com danos materiais significativos no condomínio.
  • A Polícia Militar foi chamada várias vezes, e inquéritos criminais foram reabertos devido à gravidade da situação.

 

No bairro Tatuapé, em São Paulo, a autorização para que um motoboy entrasse em uma vila de casas para entregar uma pizza desencadeou um conflito entre vizinhos. Talita, uma das moradoras, afirma ter sido agredida e ameaçada pelos vizinhos após o incidente na véspera de Natal. Ela já registrou diversos boletins de ocorrência devido às agressões e teme pela segurança de seu filho pequeno.

Um dos vizinhos acusa Talita de depredação e tentativa de homicídio, alegando que objetos foram destruídos durante as brigas. A situação se agravou com o aumento do número de moradores na vila, resultando em danos materiais significativos, como a destruição do portão do condomínio e do painel de energia.

A Polícia Militar foi chamada várias vezes para intervir nas disputas, mas os conflitos continuam a preocupar os moradores sobre possíveis escaladas nas tensões. Inquéritos criminais foram reabertos devido à gravidade dos eventos recentes.

