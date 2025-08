Mulher tenta golpe bancário com documentos falsos em Teresina Tamires Mesquita viajou de Fortaleza para cometer fraude em agência Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 21h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Tamires Mesquita, de 40 anos, foi presa em Teresina por tentativa de golpe bancário.

Ela usou documentos falsos para abrir uma conta, viajando de Fortaleza para cometer a fraude.

A suspeita levantou a atenção dos funcionários ao não retirar a máscara facial durante o atendimento.

Investigações indicam ligação com uma organização criminosa; ela não colaborou com as autoridades.

Mulher usa máscara e se passa por procuradora federal para dar golpe em agência bancária

Tamires Mesquita do Nascimento, de 40 anos, foi presa após tentar abrir uma conta bancária em Teresina usando documentos falsos. Ela viajou de Fortaleza com a intenção de realizar a fraude.

Durante o atendimento na agência, Tamires apresentou um contracheque digitalizado de uma procuradora federal e não retirou a máscara facial, levantando suspeitas entre os funcionários. O gerente acionou a polícia, que deteve Tamires e a conduziu à delegacia.

As investigações sugerem que ela possa estar envolvida com uma organização criminosa. Tamires não colaborou com as autoridades e enfrentará acusações judiciais.

