Suspeito de triplo homicídio é preso através de celular que deixou cair durante fuga, no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta terça-feira (29), um suspeito de triplo homicídio cometido em um bar, durante confraternização em dezembro de 2024. Ele foi detido por meio do celular, que deixou cair do bolso durante fuga. O aparelho foi recolhido e utilizado pelos policiais para entrar em contato com um familiar do homem, que o reconheceu e formalizou a denúncia.



As cinco pessoas que participaram do crime já foram identificadas pela polícia, que trabalha para realizar as prisões. Os envolvidos seriam traficantes do Comando Vermelho , da comunidade Grão-Pará.