Quadrilha invade banco e faz reféns em Brasnorte

‘Cangaceiros’ invadem agência bancária e fazem reféns em Brasnorte (MT)

Na cidade de Brasnorte, Mato Grosso, quatro homens armados invadiram uma agência bancária e fizeram dois funcionários reféns. Conhecido como “Cangaceiros”, o grupo levou mochilas com dinheiro e usou as vítimas como escudo humano durante a fuga. As vítimas foram liberadas sem ferimentos.

A agência foi danificada e fechada para perícia. Ainda não se sabe quanto foi roubado. Este tipo de assalto é característico do “Novo Cangaço”, realizado por quadrilhas organizadas em cidades pequenas. Brasnorte fica a 1580 km de Cuiabá e tem cerca de 20 mil habitantes.

