Flávio Dino e Luiz Fux discutem rito do julgamento

Durante a sessão extraordinária do STF (Supremo Tribunal Federal) desta terça-feira (15), os ministros Flávio Dino e Luiz Fux discordaram do formato em que o julgamento deve se formatar, mas concordaram sobre não haver um “rito” que comporte a situação, nunca antes vivenciada.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!