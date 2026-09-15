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Flávio Dino e Luiz Fux discutem rito do julgamento

Corte debate se investiga Moraes por suposta troca de mensagens com Vorcaro

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Durante a sessão extraordinária do STF (Supremo Tribunal Federal) desta terça-feira (15), os ministros Flávio Dino e Luiz Fux discordaram do formato em que o julgamento deve se formatar, mas concordaram sobre não haver um “rito” que comporte a situação, nunca antes vivenciada.

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