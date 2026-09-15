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Gilmar, Dino e Zanin votam para unir casos de Moraes e Mendonça

Questão de ordem apresentada por Gilmar prevê retomada do julgamento no dia 23

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O STF realizou uma sessão para discutir a natureza da PET 16662. Alexandre de Moraes contestou o julgamento. Assista.

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