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Gilmar sobre Mendonça: 'É impressionante a desfaçatez desse sujeito'

Discussão ocorreu logo após a fala de Paulo Gonet; assista

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Uma discussão intensa ocorreu durante sessão do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o Procurador-Geral da República e vários ministros.

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