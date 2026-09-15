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Ministros avaliam se casos de Mendonça e Moraes seguem separados

Corte debate se investiga Moraes por suposta troca de mensagens com Vorcaro

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O STF (Supremo Tribunal Federal) analisa se os casos de Mendonça e Moraes seguem separados. Corte debate se investiga Moraes por suposta troca de mensagens com Daniel Vorcaro.

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