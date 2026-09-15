Ministros avaliam se casos de Mendonça e Moraes seguem separados
Corte debate se investiga Moraes por suposta troca de mensagens com Vorcaro
O STF (Supremo Tribunal Federal) analisa se os casos de Mendonça e Moraes seguem separados. Corte debate se investiga Moraes por suposta troca de mensagens com Daniel Vorcaro.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
STF: sessão histórica registra embate entre Mendonça e Moraes
Ânimos ficaram exaltados durante as falas dos dois ministros
Gilmar sobre Mendonça: 'É impressionante a desfaçatez desse sujeito'
Discussão ocorreu logo após a fala de Paulo Gonet; assista
Gilmar, Dino e Zanin votam para unir casos de Moraes e Mendonça
Questão de ordem apresentada por Gilmar prevê retomada do julgamento no dia 23
Flávio Dino e Luiz Fux discutem rito do julgamento
Corte debate se investiga Moraes por suposta troca de mensagens com Vorcaro
Assista à entrevista com Márcio França (PSB), candidato a vice-governador de SP
RECORD NEWS realiza ciclo de sabatinas com os principais concorrentes pelo estado de SP
Assista à entrevista com Capitão Wagner (União Brasil), candidato ao Senado pelo Ceará
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelos apresentadores Marcelo Moreno e Bianca Saraiva, da TV Cidade
Assista à entrevista com Esperidião Amin (PP), candidato ao Senado por Santa Catarina
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelos apresentadores Arliss Amaro e Ana Paula Bittencourt, da NDTV RECORD
Assista à entrevista com Cid Gomes (PSB), candidato ao Senado pelo Ceará
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelos apresentadores Marcelo Moreno e Bianca Saraiva, da TV Cidade
Assista à entrevista com Luizianne Lins (Rede), candidata ao Senado pelo Ceará
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelos apresentadores Marcelo Moreno e Bianca Saraiva, da TV Cidade
Assista à entrevista com Marina Silva (Rede), candidata ao Senado por São Paulo
RECORD NEWS realiza ciclo de sabatinas com os principais concorrentes pelo estado de SP
Assista à entrevista com Soninha Francine (Cidadania), candidata ao Senado por São Paulo
RECORD NEWS realiza ciclo de sabatinas com os principais concorrentes pelo estado de SP
Assista à entrevista com Simone Tebet (PSB), candidata ao Senado por São Paulo
RECORD NEWS realiza ciclo de sabatinas com os principais concorrentes pelo estado de SP
Assista à entrevista com Zacharias Calil (MDB), candidato ao Senado por Goiás
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Paulo Henrique Santos, da RECORD Goiás
Assista à entrevista com Ricardo Salles (Novo), candidato ao Senado por São Paulo
RECORD NEWS realiza ciclo de sabatinas com os principais concorrentes pelo estado de SP