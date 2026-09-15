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STF: sessão histórica registra embate entre Mendonça e Moraes

Ânimos ficaram exaltados durante as falas dos dois ministros

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Em sessão histórica no STF, os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes trocaram farpas. Corte analisava se os casos de ambos em relação ao banco Master seriam mantidos juntos.

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