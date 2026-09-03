Idoso escapa por um triz de ser atropelado por moto em avenida de São Paulo
Homem atravessava faixa de pedestres, mas motociclista não reduziu a velocidade e quase o atingiu
Uma câmera fixada ao painel de um carro registrou o momento em que um idoso escapa por pouco de ser atropelado por uma moto enquanto atravessava uma avenida de São Paulo. Nas imagens, é possível ver que outros veículos param para o homem passar na faixa de pedestres. No entanto, o motociclista não reduz a velocidade e quase o atinge.
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