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Idoso escapa por um triz de ser atropelado por moto em avenida de São Paulo

Homem atravessava faixa de pedestres, mas motociclista não reduziu a velocidade e quase o atingiu

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Uma câmera fixada ao painel de um carro registrou o momento em que um idoso escapa por pouco de ser atropelado por uma moto enquanto atravessava uma avenida de São Paulo. Nas imagens, é possível ver que outros veículos param para o homem passar na faixa de pedestres. No entanto, o motociclista não reduz a velocidade e quase o atinge.

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