Vídeo: mulher desmaia após cair em bueiro e é salva por pedestres
Acidente aconteceu em calçadão movimentado de Curitiba; apesar do susto, ninguém se feriu
Uma mulher caiu em um bueiro no calçadão da rua 15 de novembro, um dos cartões-postais de Curitiba. Nas imagens registradas nesta quarta-feira (26), é possível ver que dois cones sinalizavam as laterais do buraco, que estava sem a tampa. A mulher desmaiou com a queda, mas foi resgatada por pessoas que passavam pelo local. Apesar do susto, ela não sofreu ferimentos graves.
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