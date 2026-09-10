Acidente em área de declive deixa motorista ferido
Caminhão tombou sobre táxi após colidir contra muro de casa
Um caminhão perdeu o controle e tombou enquanto descia uma ladeira em Pernambuco, na manhã da última quarta-feira (9).
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