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Acidente em área de declive deixa motorista ferido

Caminhão tombou sobre táxi após colidir contra muro de casa

Alerta Brasil|Do R7

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Um caminhão perdeu o controle e tombou enquanto descia uma ladeira em Pernambuco, na manhã da última quarta-feira (9).

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