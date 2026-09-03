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Meteorologista explica variação de temperatura no mar

Previsão é que El Niño ainda ganhe força e atinja pico no fim do ano

Link Record News|Do R7

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O fenômeno climático El Niño está sob análise devido ao aumento das temperaturas dos oceanos globais.

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