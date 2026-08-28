Assista à entrevista com Jaques Wagner (PT), candidato ao Senado pela Bahia

Jaques Wagner, de 75 anos, candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) ao Senado pela Bahia , concedeu uma entrevista ao apresentador Adelson Carvalho, da RECORD Bahia . Na sabatina, o candidato que já tem experiência política, falou sobre temas como gerenciamento do partido dentro do estado baiano, a escala 6x1 e sua repercussão durante o período eleitoral, projeto das bets, envio de emendas parlamentares para os estados como forma de transparência do uso de recursos públicos, e muito mais.



Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.



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