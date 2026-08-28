Assista à entrevista com Jaques Wagner (PT), candidato ao Senado pela Bahia
Candidatos disputam 54 vagas nas eleições deste ano
Jaques Wagner, de 75 anos, candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) ao Senado pela Bahia, concedeu uma entrevista ao apresentador Adelson Carvalho, da RECORD Bahia. Na sabatina, o candidato que já tem experiência política, falou sobre temas como gerenciamento do partido dentro do estado baiano, a escala 6x1 e sua repercussão durante o período eleitoral, projeto das bets, envio de emendas parlamentares para os estados como forma de transparência do uso de recursos públicos, e muito mais.
Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.
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