'Obrigada pela cerveja geladinha': ladrão deixa bilhete de desculpa após furtos em GO

Um ladrão deixou um bilhete pedindo desculpas após roubar um sindicato rural e uma associação de equoterapia em Santa Rita do Araguaia, Goiás , na última terça-feira (22). Na carta, o suspeito, que se declarou dependente químico, afirmou que cometeu o crime para sustentar o vício, mas que luta para se livrar do hábito e admitiu que, devido a isso, acaba fazendo “besteira”. Além de furtar uma televisão e um micro-ondas, o ladrão também ateou fogo em um dos locais, mas os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Ao final do bilhete, ele surpreendeu ao escrever “amo vocês” e “ obrigado pela cerveja, estava geladinha ".