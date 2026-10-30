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Queda do desmatamento gera R$ 1,16 trilhão à economia global

Estudo do FGV Ibre indica ganhos de R$ 192 bilhões com a mudança no Brasil

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A diminuição do desmatamento nos biomas da Amazônia e do Cerrado trouxe um benefício econômico significativo para o mundo.

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