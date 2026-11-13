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5,3 milhões de pessoas adultas têm diabetes no Brasil e não sabem

Dados da Federação Internacional de Diabetes reforçam importância de diagnóstico

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Um levantamento da Federação Internacional da Diabetes aponta que cerca de 5,3 milhões de brasileiros convivem com a doença sem saber.

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