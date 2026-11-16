Um policial se disfarçou de paciente em uma cadeira de rodas para uma operação e protagonizou cenas inusitadas na última terça-feira (10), no Peru. Ele chegou a usar o disfarce para esconder uma marreta. A ação mirava um ponto de tráfico de drogas na capital Lima. Segundo a polícia, três pessoas foram presas, e pacotes de entorpecentes, incluindo pasta-base de cocaína, foram apreendidos.



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