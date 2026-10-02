TSE proíbe conteúdos de inteligência artificial a partir desta quinta (1º)
Candidatos, partidos e responsáveis por propaganda eleitoral enfrentam restrições
O TSE estabeleceu novas diretrizes para restringir a publicação e o impulsionamento de conteúdos gerados por inteligência artificial durante campanhas eleitorais.
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