Vídeo: carro desgovernado bate e capota ambulância em São Paulo
Motorista da ambulância foi socorrido com ferimentos; condutor do carro saiu ileso
Um homem ficou ferido após uma ambulância bater e capotar em São Paulo. Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro em alta velocidade atravessa um cruzamento sem parar e atinge a ambulância, que vira. O homem, que foi socorrido e encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, era o motorista da ambulância. O condutor do carro não teve ferimentos.
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