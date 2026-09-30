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Urso ganha competição como o animal mais gordo de todos

Após hibernação, ele recebeu mais de 100 mil votos e conquistou o título

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Já se perguntou qual é o urso mais gordo de todos? Desde 2014, o Parque Nacional de Katmai organiza uma competição para definir que animal vai levar o título, a Fat Bear Week. O ganhador da vez foi o urso-pardo Backpack, com 100 mil votos do público.

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