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Álcool na adolescência pode afetar maturação do cérebro

Levantamento aponta que 5,7% dos jovens já têm transtorno pelo consumo de bebidas

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Um estudo conduzido pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp revelou que o consumo de álcool durante a adolescência pode prejudicar a maturação do cérebro e influenciar comportamentos arriscados na vida adulta.

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