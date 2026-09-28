Álcool na adolescência pode afetar maturação do cérebro

Um estudo conduzido pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp revelou que o consumo de álcool durante a adolescência pode prejudicar a maturação do cérebro e influenciar comportamentos arriscados na vida adulta.



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