Um em cada quatro jovens não se exercita o suficiente
OMS considera ideal pelo menos 60 minutos de atividade física diária
Um estudo publicado no jornal 'The Lancet Global Health' revelou que um em cada quatro adolescentes no mundo não realiza sequer uma hora de atividade física por dia.
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