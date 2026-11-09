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Um em cada quatro jovens não se exercita o suficiente

OMS considera ideal pelo menos 60 minutos de atividade física diária

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Um estudo publicado no jornal 'The Lancet Global Health' revelou que um em cada quatro adolescentes no mundo não realiza sequer uma hora de atividade física por dia.

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