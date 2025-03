Mais de 50 mil pessoas com 60 anos ou mais fazem cursos universitários no Brasil Record News|Do canal Record News no YouTube 02/03/2025 - 14h30 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h10 ) twitter

Mais de 50 mil pessoas acima de 60 anos fazem cursos universitários no Brasil. O número é 56% a mais do que 10 anos antes. Dona Sônia é um exemplo: aos 76 anos voltou para a faculdade depois de passar no vestibular mais concorrido do país.

