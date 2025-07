‘Eu entrava na sala de cirurgia e não sabia se ia voltar, mas eu não chorava para os meus pais não chorarem’, disse Pequena Lo em entrevista ao Mulheres Positivas A influenciadora e psicóloga abordou o ponto de virada em sua carreira, os desafios de ser uma mulher com deficiência na mídia e a importância da autoaceitação Mulheres Positivas|Do R7 16/07/2025 - 16h52 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h54 ) twitter

Pequena Lo participa do quadro Mulheres Positivas da RECORD News Divulgação/RECORD News

No programa Mulheres Positivas desta semana, que vai ao ar na quinta-feira (17), a apresentadora Fabi Saad recebe a influenciadora digital e psicóloga Lorrane Silva, mais conhecida como Pequena Lo. Em uma conversa inspiradora, a influenciadora compartilhou sua trajetória, os desafios pessoais que enfrentou e a importância de usar sua voz para promover a representatividade.

Um dos pontos altos da entrevista, que vai ao ar essa semana, foi quando Pequena Lo abriu o coração sobre sua infância, marcada por uma série de cirurgias que começaram aos sete anos e que, segundo ela, foram fundamentais para moldar quem ela é hoje. “Com sete anos, eu entrava na sala de cirurgia sem saber se voltaria, mas eu não chorava para os meus pais não chorarem, apesar de que eu sabia que eles iam chorar assim que eu entrasse na sala, mas eu não chorava para passar para eles essa coisa de vai dar tudo certo, sabe? Eu criei essa casca para passar a impressão de que tudo ficaria bem”, desabafou a influenciadora sobre o período.

Apesar do sucesso e da fama, Pequena Lo revelou que ainda enfrenta preconceito e compartilhou uma experiência marcante de discriminação que sofreu em 2021, ao ser impedida de embarcar em um voo por um comandante de uma companhia aérea. “Foram várias camadas. Foi tristeza, foi uma humilhação. Todo mundo esperando. Eu achei que já estava tudo pronto para ir, mas recusaram-se a transportar minha cadeira de rodas, alegando problemas com a bateria, apesar de eu já ter viajado com essa companhia para o Rio de Janeiro com a mesma cadeira. O comandante se recusou a me levar, mesmo eu já tendo feito o check-in e estando dentro do avião. E eu sempre lembro do comandante ainda me olhar. Ele ainda lá da cabine achando que estava certo”, relembrou a influenciadora.

Por fim, Pequena Lo deixou uma mensagem sobre autoaceitação e os perigos da comparação nas redes sociais. “Hoje em dia, para você ser bonita, ser aceita, você tem que ter um corpo ‘x’, você tem que ter um cabelo desse jeito e aí você acaba não se olhando, você não está se agradando, está agradando os outros. E uma das coisas principais que eu sempre falo que eu mantenho, porque é o que me trouxe nesse lugar, é a minha essência. Se eu perder isso, eu perco todo o meu trabalho”, afirmou Pequena Lo.

O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.