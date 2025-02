Gleici Damasceno fala sobre superação da depressão e relação abusiva em entrevista ao Mulheres Positivas “Foi a melhor coisa que fiz na minha vida”, diz a atriz e influenciadora, que comentou os desafios enfrentados ao ser diagnosticada com a doença; saiba mais Mulheres Positivas|Do R7 28/02/2025 - 16h28 (Atualizado em 28/02/2025 - 16h28 ) twitter

Durante a entrevista, Gleici compartilhou sua trajetória pós-reality show e os desafios que enfrentou com a fama, abordando a superação da depressão Divulgação/RECORD NEWS

Na última quinta-feira (27), a atriz e influenciadora Gleici Damasceno participou do programa Mulheres Positivas, da RECORD NEWS, comandado por Fabi Saad. Durante a entrevista, Gleici compartilhou sua trajetória pós-reality show e os desafios que enfrentou com a fama, abordando a superação da depressão e o impacto de um relacionamento abusivo em sua vida.

A campeã de um dos maiores reality shows do Brasil revelou que, após sua passagem pelo programa, passou por um período de tristeza profunda e depressão. Entre os fatores que contribuíram para esse momento difícil, Gleici destacou a perda do anonimato, as pressões de sua nova realidade e um relacionamento abusivo. “Ainda hoje, depois de sete anos, penso que, em algum lugar, alguém vai me reconhecer. Eu vivi um momento triste, mas também passava por um relacionamento extremamente abusivo. Teve um momento que realmente eu fiquei triste. Sabe? Eu acho que eu até fiquei depressiva mesmo e entrei em depressão”, compartilhou Gleice.

Inicialmente resistente ao tratamento médico, a influenciadora contou que conseguiu superar a depressão após procurar ajuda especializada. “Eu fui ao psiquiatra, fui diagnosticada com depressão e ansiedade, e ele me prescreveu um medicamento. No começo, resisti, mas decidi tomar. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida”, afirmou Gleice.

Por fim, Gleice complementou falando sobre o início de sua situação e deixando um recado para outras mulheres que estão passando por situações parecidas “Todo mundo que está em depressão, inclusive quando eu estava, muita gente ficava falando para mim: “Ai, vai passar, vai passar, vai passar”. Eu ouvi aquilo e eu acreditava, eu falava assim: “Realmente vai passar”. Por isso as pessoas que estão lidando com essa doença precisam procurar ajuda. Faça alguma coisa por você, procure ajuda, se for necessário tome a medicação acompanhada de um médico. Eu pensava que nunca mais seria a mesma pessoa que eu era antes de participar do reality, mas hoje estou melhor”, declarou Gleice.

A RECORD NEWS transmite o Mulheres Positivas toda quinta-feira, a partir das 22h30 com reprise aos domingos às 13h30. E a entrevista na íntegra no canal oficial da RECORD NEWS no YouTube.