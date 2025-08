‘A mulher é como uma mola propulsora’, comenta gerente de RH da Alvarez e Marsal

"Se tiver vontade, afeto e generosidade, vai chegar lá", diz Lilian Giorgi, gestora de recursos humanos da Alvarez e Marsal, sobre a confiança das mulheres em processos seletivos. Ela relata que muitas deixam de se candidatar a vagas por insegurança, mesmo com qualificação. "A mulher tem muita força de vontade, é como uma mola propulsora", comenta.



Em entrevista ao programa Mulheres Positivas desta quinta-feira (31), a executiva destaca o programa “Elas por Elas”, que incentiva a ascensão feminina. Ela aponta o desafio da retenção de mulheres na diretoria e afirma: " A gente tem a retenção dessas mulheres. Com uma política maior de licença maternidade, não sair da base: aí ela consegue estar perto do filho".



