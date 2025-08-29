‘A vida é muito melhor com filhos’, diz Mariana Arasaki, mãe de 12 crianças

No Mulheres Positivas de quinta-feira (29), Mariana Arasaki, influenciadora digital e mãe de 12 filhos , com o 13º a caminho, conta sobre os desafios de gerenciar uma casa com tantas crianças. “É igual na sua casa, é igual na minha. Os meus filhos fazem exatamente a mesma coisa: birra, brigam, não querem ir para a escola ", diz Mariana.





Ela comenta que deseja criar um ambiente familiar acolhedor e aconchegante. Apesar de precisar criar sistemas e regras para que os filhos entrem na rotina, ela deseja criar laços que perdurem mesmo após a independência deles. “Quero que os meus filhos voltem todos os dias para minha casa felizes”, declara.





“Muitas vezes a gente limita o número de filhos pelo que a gente tem na nossa conta bancária. Obviamente, ninguém gosta de passar perrengue financeiro, mas os nossos filhos aumentam a nossa capacidade de trabalho, eles melhoram todos os nossos defeitos, eles aumentam o nosso amor e o do nosso marido. Então, a vida é muito melhor com filhos”, conclui a convidada.



